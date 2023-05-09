〈商品報價〉冬小麥良率改善 小麥期貨下跌1%

〈商品報價〉冬小麥良率改善 小麥期貨下跌1%。(圖:shutterstock)
〈商品報價〉冬小麥良率改善 小麥期貨下跌1%。(圖:shutterstock)

芝加哥三大農產品期貨周一 (8 日) 漲跌不一，黃豆與小麥因種植進度加快與良率改善而收低，玉米維持平盤。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 小跌 0.2%，報每英斗 14.3375 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 0.44%，報 26.517 美元。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 下跌 1%，報每英斗 6.54 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 0.76%，報 6.56 美元。

美國芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 維持每英斗 5.965 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 0.8%，報 23.59 美元。

美國農業部發布最新的作物周報，截至 5 月 7 日，美國黃豆播種工作完成了 35%，上周為 19%，去年同期為 11%，五年平均進度為 21%。

該報告也指出，截至 5 月 7 日，美國東小麥良率為 29%，雖略高於上周的 28%，但低於分析師預期的 30%；春小麥播種工作完成了 24%，上周為 12%，去年同期為 26%，五年平均進度為 38%。

交易商認為，冬小麥良率是因為種植區出現有利降雨，不過農民與作物專家表示，經過連續三年乾旱後，大平原地區的東小麥產量前景是近幾十年來最糟的。

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