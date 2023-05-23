〈商品報價〉逢低買盤湧入 玉米、黃豆強彈逾2.6%

芝加哥三大農產品期貨周一 (22 日) 全面上漲，其中，玉米與小麥受逢低買盤支撐，勁揚逾 2.6%，小麥也止跌小幅上漲。

芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 終止連四跌，上漲 2.98%，報每英斗 5.71 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 上漲 1.62%%，報 22.63 美元。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 上漲 2.6%，報每英斗 13.4125 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 上漲 1.59%，報 25.04 美元。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 小漲 0.21%，報每英斗 6.0625 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 0.16%，報 6.13 美元。

由於氣象預報顯示 6 月氣候將變得乾燥，威脅剛播種的玉米生長狀況，引發了空頭回補，推動價格上漲。此外，上周豆價大幅下挫，一度觸及 10 個月新低，技術面嚴重賣超，也吸引逢低買盤承接。

分析師指出，隨著 6 月份的氣候狀況變得重要，作物價格將保持劇烈波動。

消息方面，阿根廷布宜諾斯艾利斯糧食交易所 (BAGE) 公布，截至 5 月 17 日單周，阿根廷收穫進度為 69.2%，較前一周增加 17.6%；而 2022/23 年度黃豆產量預估下修 150 萬噸至 2100 萬噸，比去年的 4300 萬噸減少了 51.5%。