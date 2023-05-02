〈商品報價〉氣候改善、供應充足 小麥摔至近二年低點

芝加哥三大農產品期貨周一 (1 日) 漲跌互見，其中小麥下挫 2.5% 至近二年新低，因美國主要產區出現有利降雨、出口需求低迷與全球供應充足；玉米跟跌，黃豆則在上周五跌至六個月低點後，技術買盤回補而回升。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 下跌 2.5%，報每英斗 6.1825 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 2.66%，報 6.21 美元。

美國芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 小跌 0.1%，報每英 5.845 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 0.64%，報 23.23 美元。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 上漲 0.6%，報每英斗 14.275 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 上漲 1.03%，報 26.59 美元。

Advance Trading 大宗商品研究分析師 Brian Basting 表示，進入 2023/24 作物年度，小麥全球供應前景充足，而美國小麥在尋找需求。

路透社調查分析析報告指出，美國農業部將於周一發布最新周報，預計冬小麥的長勢有所改善，不過收成評級可能創歷史新低。

此外，玉米與黃豆市場面面臨逆風，因為巴西大量作物的上市正侵蝕市場對美國作物的需求。