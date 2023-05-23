FT：日本將管制晶片生產設備出口 中國業者憂下手比美國更重

日本政府周二（23 日）正式提出半導體製造設備出口管制措施，中國半導體業者擔憂日方的限制措施過於廣泛，可能連用於車輛、洗衣機的低階晶片生產都會受影響。

日本政府表示，計劃從 7 月開始管制 23 種關鍵晶片製造設備出口。據倫敦《金融時報》報導，看過過相關細則的中國業者說，比起美國限制中國生產半導體的能力，日本的規定可能有過之而無不及。

一位不願具名的中國晶片製造商高層主管說：「日本的出口管制會比華府去年的制裁更令中國不安。」

去年 10 月，美國政府管制 14 奈米以下晶片設備出口，有些情況連 16 奈米以下也列管。不過，日本政府管制的範圍，涵蓋到 45 奈米，理由是部分技術也可用於生產先進晶片。28 奈米以上晶片一般視為成熟製程，主要用於家電、汽車及物聯網產品。

與晶片製造商往來密切的中國政府官員表示，荷蘭微影設備製造商艾司摩爾（ASML）預料僅管制生產先進晶片的機台，但競爭對手 Nikon 將面臨更嚴格限制。

知情人士說，日本政府形同表示，所有出口都需要經過許可，至於政府是否許可仍是未知數，日本比荷蘭更嚴格 。

中國商務部發言人周二對此表示，日本政府此舉是濫用出口管制措施，嚴重背離自由貿易和國際經貿規則，中方堅決反對。

中國商務部發言人說，在日方措施公開徵求意見期間，中國產業界紛紛向日本政府提出意見，多家行業協會公開反對日方的行動，一些日本行業團體和企業也以各種方式表達擔憂。但令人遺憾的是，日方公布的措施未回應業界合理訴求，嚴重損害中日兩國企業利益，嚴重損害中日經貿合作關系，破壞全球半導體產業，衝擊供應鏈安全和穩定。