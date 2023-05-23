通膨飆破100%！這個國家出招：面額2,000紙幣正式流通

在通膨率飆破 100% 的情況下，阿根廷央行周一（22 日）宣布，即日起新版最大面額 2,000 披索紙幣正式流通，以解決銀行大批紙鈔占據空間的問題，並改善民眾使用現金困擾。

阿根廷央行周一表示，新版最大面額 2,000 披索紙幣正式流通。以平行匯率計算，2,000 披索紙幣約等於 4 美元，以官方匯率計算，其價值約為 8.5 美元，但貨幣管制與政府限制措施導致官方匯率被高估。

雖然 2,000 披索紙幣的面額比 1,000 披索紙幣高很多，但新紙幣仍然令許多經濟學家和公民感到失望，原因是他們一直要求面額高達 10,000 披索的紙幣。 阿根廷貨幣快速貶值，給客戶、企業及銀行帶來後勤惡夢，銀行不得不開闢新金庫空間，以存放更多自動提款機紙幣。

阿根廷 4 月消費者物價指數（CPI）飆升 109%，寫下 1991 年以來最大漲幅。在今年稍後總統大選登場前，物價飛漲與創紀錄大旱恐怕會導致阿根廷經濟陷入衰退。接受央行調查的經濟學家預測，未來 12 個月的年通膨率將接近 150%。

阿根廷央行在 5 月 15 日把基準利率上調至 97%，為一個月內第二次大幅升息。與此同時，阿根廷政府準備在 10 月大選前宣布一系列措施，以壓制通膨。

物價飆漲，如果民眾存錢，可能意味著將在幾個月甚至幾周內為同樣商品支付更高金額，因此，民眾提前囤貨可節省下一大筆開支。除了儘量一次性購足家庭用品之外，不少民眾還會囤購一些不易過期的商品，例如衛生紙、罐頭等。

此外，物價飛漲導致一些民眾在月底前就用光現金，甚至買不起生活必需品，於是一些民眾自發組織起「易物俱樂部」，例如民眾用衣物、鞋等閒置物品換取牛奶、麵包、牙膏等必需品，以度難關。