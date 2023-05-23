〈焦點股〉亞航推動航太兩大業務 自起漲點以來漲幅8成

亞洲航空 (2630-TW) 今 (23) 日召開股東常會，亞航表示，民機事業復甦，將持續爭取新客戶，軍用業務也將積極參與國防事務，爭取最大效益。

亞航自 4 月中旬起漲自今，漲幅超過 80%，今日又亮燈漲停。

亞航說明，去年營收成長主要是因軍機業務穩定，加上材料收入增加，不過，前三季商用機業務受防疫境管政策影響，則使毛利不如預期，去年第四季起已見商用機進廠維修，使相關業務逐漸增加。

亞航民機事業部提供波音 B737、空客 A320 系列、龐巴迪 Dash8-Q400 和 ATR42/72 等單走道窄體 / 支線飛機等專業維修，本著維持既有客戶、開發新客群策略，爭取新客戶及機隊進廠。

亞航進一步指出，去年第三季起，已接獲許多國外航空公司詢問棚廠裕度、C 檢或大檢報價，並於第四季進廠維修，全年維修架次由去年 52 架次增至 60 架次，加上防疫期間積極籌建 ATR 型機、P2012 型機維修能量，也已展現成果，華信和安捷首架機皆於第四季進廠執行維修。

亞航看好，後疫情時代可擴大服務範圍，拓展客源、增進公司營收。

另一方面，亞航停機線維修已進駐桃園、台中、台南和高雄等國內主要航空站，未來將配合客戶需求，再向北延伸至松山機場。

而亞航未來也將積極申請各國民航機構機型認證如 A330，以爭取全代理服務。

在軍用方面，亞航說明，F-16 型機液壓 HYD-I、HYD-II 台中附件廠已獲證計 29 項液壓元件維修能量，氧調器工合案 - 能籌技轉 1 項，後續與 F-16 型機工合項目仍有燃油工合案 - 能籌技轉共 7 項、氣動力 (環控) 工合案 - 能籌技轉計 16 項、重載起落架案工合案 - 能籌技轉 6 項、電氣工合案 - 能籌技轉 10 項，以及 P-3C 型機螺槳系工合案 - 能籌技轉 16 項，完成能量籌建和認證後，將可納入二指部 GOCO 案移轉能量清冊，並承接空軍工作委託交修作業。