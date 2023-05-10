航太出貨熱 jpp-KY首季每股大賺2.52元創新高

jpp-KY 經寶精密 (5284-TW) 今 (10) 日公告第一季財報，稅後純益 1.21 億元，年增幅達 146%，每股純益(EPS)2.52 元，創單季獲利新高紀錄，毛利率破紀錄衝上 41.78%，年增 6.03 個百分點。

經寶第一季合併營收 5.59 億元，年增 42.85%，營業毛利 2.34 億元，毛利率達到 41.78% 創新高，營業利益 1.46 億元，年增 124.6%，營益率 26.11%，年增 9.41 個百分點。

經寶是泰國第一大客製化精密金屬機構件的生產製造商，自去年下半年開始，受惠疫情解封後的航空產業復甦，整體營運明顯回升，在航太、伺服器、數位飲料機等主力產品帶動下，不僅回到疫情前的營運水準，更連月創工廠營收新紀錄，營運的好表現延續到今年。

經寶表示，隨著第一季航太占比和稼動率的提高，使毛利率創工廠成立以來單季最佳表現。

而隨著改裝件新產品的加入，經寶啟動新一輪泰國 BOI 獎勵航太產業投資的稅率優惠，大幅降低所得稅率，也進一步推升獲利創新高。

展望全年，經寶指出，整合加值機功能的數位飲料機由於客戶規格及布局調整，去年 12 月即暫停拉貨，4 月起恢復少量拉貨，預計 5 月開始正常出貨，由於客戶成功打入海外市場，且泰國當地的據點數量持續增加，預期下半年需求將明顯增加。

而在航太版圖，經寶除了原本的 A320 系列駕駛艙機構件及法國 3 家子公司穩定成長外，也成功跨到維修及改裝件市場，第一階段的訂單將延續到第三季末，後續配合新客戶的規劃調整中。

至於伺服器及機櫃 (Rack) 生產，目前仍依客戶的生產排程出貨，並興建新的電焊研磨廠，重新規劃大型機構件的生產流程。

經寶看好，下半年在非航太事業部門逐漸步入旺季下，配合航太事業部門的訂單狀況，值得期待。