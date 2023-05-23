三大核心業務都衰退 券商4月獲利35.33億元月減4成

台股 4 月月線收黑，券商獲利也跟著縮水，證交所今 (23) 日統計，4 月全體證券商稅後純益 35.33 億元、月減 4 成；累計前 4 月券商稅後純益 196.52 億元，比去年同期增加 69.44 億元、年增 54.64%。

進一步看券商三大核心業務，經紀業務因大盤單月成交值 3.914 兆元，較 3 月減少 28.03%，導致券商經紀業務稅後純益 32.96 億元，較 3 月減少 34.66%；自營業務部份則受評價損失影響，單月稅後純益 9.97 億元、月減 9.58%。另外，承銷業務單月稅後純益僅 2.53 億元，較 3 月大減 61.78%。

根據證交所統計，累計前 4 月券商經紀業務稅後純益 144.13 億元，較去年同期減少 33.3%；自營業務則是擺脫虧損轉正，累計稅後純益 65.6 億元；承銷業務累計稅後純益 19.77 億元，較去年同期增加 34.76%。

證交所表示，今年前 4 月券商經紀手續費收入受大盤總成交值減少，因此較去年同期衰退 21.73%，但自營部分則有證券評價利益及出售證券利益較多，帶動券商自營業務淨利較去年同期成長 99.32 億元。

另外，券商承銷業務稅後純益也較去年同期成長 5.10 億元、年增幅 34.76%，全體證券商稅後淨利 196.52 億元，較去年同期成長 69.44 億元、年增 54.64%。