〈南電股東會〉吳嘉昭：第二季營運不會太差 下半年優於上半年

IC 載板大廠南電 (8046-TW) 今 (23) 日召開股東會，董事長吳嘉昭表示，第二季營運不會太差，下半年隨著客戶新品問世，營運將優於上半年，且因應未來高速運算、生成式 AI 等先進科技，IC 載板面積將越做越大、層數也越來越多，整體資本支出並無更動計劃。

吳嘉昭認為，未來不論高速運算、生成式 AI 等先進科技，都需要載板配合，高階 ABF 載板朝向大面積、高層數發展，大幅消耗載板產能，南電也會持續擴產，取得更好的生存空間。

另外，南電也持續培養人才，並趁景氣相對低迷時期進行工廠智能化與自動化，優化製造流程與產能，準備下半年的景氣復甦。

副總呂連瑞表示，第二季營運估較首季衰退，尤其 ABF 載板主要需求來自 PC、伺服器，自去年起訂單能見度逐步下調，近期也因庫存調整，整體上半年營運較有壓力，不過，隨著伺服器的新世代作業系統問世，歐美客戶在預測上恢復成長。

此外，隨著美中進行科技戰，中國積極進行國產化替代，南電自 2018 年耕耘至今，儘管過程有受 CHIP4、禁令等限制，但透過與客戶進行設計開發，除了層數越多、面積也更大，預期下半年出貨成長。

BT 載板方面，南電第二季持續接獲電視領域急單，整體需求已恢復 2021 年時期，修正較為健康，SiP 領域也受惠行動裝置與新世代產品 9 月陸續推出，能見度較高，預期第三季出貨會有明顯增量。