南電Q1毛利率驟降 EPS 3.6元探兩年低點

IC 載板大廠南電 (8046-TW) 今 (4) 日公布第一季財報，受 ABF 載板需求下滑、整體稼動率降溫影響，毛利率也探至 2 字頭，為七季低點，稅後純益 23.25 億元，季減 45.15%，年減 40.13%，每股稅後純益 3.6 元，下探兩年來新低。

南電第一季營收 125.81 億元，季減 28.94%，年減 13.61%，毛利率 29.55%，季減 12.94 個百分點，年減 7.81 個百分點，營益率 25.16%，季減 14.15 個百分點，年減 7.71 個百分點，稅後純益 23.25 億元，季減 45.15%，年減 40.13%，每股稅後純益 3.6 元。

由於現階段全球景氣依舊低迷，終端需求持續疲軟，客戶對 ABF 載板需求也跟著降溫，產業出現供過於求的現象，價格也趨向正常化，干擾南電等相關業者毛利率，壓縮其獲利空間。

董事長吳嘉昭指出，半導體產業至今仍在調節庫存，預計今年上半年營運有壓，下半年需求可望回溫，目前昆山廠二期首季已開始量產，樹林廠二期也將如期完工，擴大市佔率。

吳嘉昭認為，隨著新冠肺炎疫苗普及，各國陸續放寬防疫規定，民眾逐漸增加旅遊、外食等消費，對電子產品的需求下滑，導致半導體產業仍持續調節庫存，公司短期營運也較有壓力。