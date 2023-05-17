〈商品報價〉春播進度超前 黃豆期貨摔至10個月新低

芝加哥三大農產品黃豆、小麥與玉米期貨周二 (16 日) 全面收低，其中黃豆大幅下挫 2.6%，創 10 個月以來新低，主因是美國春播進度超前，且中西部天氣好轉提振產量前景，以及全球其他區域的黃豆出口強烈競爭力。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 下跌 2.6%，報每英斗 13.64 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 1.79%，報 25.269 美元。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 下跌 1.9%，報每英斗 6.475 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 2.26%，報 6.49 美元。

芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 上漲 1.1%，報每英斗 5.8125 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 1.99%，報 22.61 美元。

美國農業部 15 日發布作物報告顯示，黃豆種植進度較前週的 35% 增加至 49%，高於去年同期的 27%，以及同期 5 年平均值的 36%。玉米種植進度較前週的 49% 增加至 65%，高於去年同期的 45%，以及同期 5 年平均值的 59%。

交易商稱，黃豆市場的技術拋售很活躍，7 月合約跌破 3 月份的低點 13.3875 美元後，引發了止損賣壓，打壓黃豆價格一度跌至 2022 年 7 月以來的最低點。

此外，今年巴西黃豆產量創新高，美國黃豆出口需求疲軟，也加劇了黃豆市場的利空情緒，分析師認為，美國黃豆目前沒有競爭力，需要依賴價跌來刺激需求。