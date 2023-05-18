〈商品報價〉黑海協議展延+中國取消訂單 玉米期貨創18個月新低

芝加哥三大農產品期貨周三 (17 日) 全面收低，其中，玉米期貨下挫 3.4%，創 18 個月新低，因中國再度取消訂單及黑海穀物協議展延，小麥同步下跌 3.4%，黃豆也下探 10 個月低點。

芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 下跌 3.4%，報每英斗 5.615 美元，創下 2021 年 11 月以來新低，而代表新季玉米的 12 月份期貨合約也跌破 5 美元關卡。Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 1.81%，報 22.2 美元。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 下跌 2%，報每英斗 13.37 美元，觸及 10 個月以來低點，而代表新季黃豆的 11 月份合約跌破 12 美元。Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 1.66%，報 24.849 美元。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 下跌 3.4%，報每英斗 6.255 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 3.08%，報 6.29 美元。

美國農業部 17 日表示，出口商報告中國買家取消 27.2 萬噸的玉米訂單，在此之前中國已取消多筆美國玉米採購。此外，中國近期發布的經濟數據疲軟，讓商品市場擔心中國原物料需求將受影響。

交易商表示，美國中西部天氣條件良好，讓 2023 年度玉米及黃豆種植進度快於平均水準，因此玉米與黃豆市場完全沒有利多消息，而美國黃豆出口市場競爭激烈，也為玉米及小麥帶來比價壓力。

另一方面，黑海穀物出口協議在 5 月 18 日到期，在土耳其與聯合國的斡旋之下，該協議將再延長 60 天，到 7 月 18 日。聯合國祕書長 Antonio Guterres 表示，「我對此決定表示歡迎，協議持續對世界來說是好消息，但仍有懸而未決的問題。」

黑海穀物協議，至今已累計出口超過 3000 萬噸糧食，其中有 62.5 萬噸用於幫助聯合國糧食計畫署，維持全球糧食安全。