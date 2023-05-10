〈商品報價〉中國再度取消訂單 玉米期貨下挫2%

芝加哥三大農產品期貨周二 (9 日) 全面收低，其中玉米因中國再度取消訂單而下挫 2%，這是自 4 月底以來第三度取消訂單；而美國種植進度快於預期，也使小麥與黃豆走跌。

美國芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 下跌 2%，報每英斗 5.8475 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 1.82%，報 23.16 美元。

美國農業部周二表示，中國再度取消了 27.2 萬噸的玉米採購合約，這是近期中國買家第三次取消玉米銷售訂單，交易商指出，這反映全球其他地區的玉米價格更加低廉。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 下跌 1.4%，報每英斗 14.1425 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 1.01，報 26.25 美元。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 下跌 1.6%，報每英斗 6.435 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 1.37%，報 6.47 美元。

目前美國種植區的天氣轉好，播種進度高於預期，使得作物價格承受壓力，但農民對於今年小麥的收成卻憂心忡忡，因為經過三年的乾旱之後，美國大平原主要小麥產區的冬小麥產量預估可能創新低。

分析師表示，期貨價格下跌掩蓋了美國作物問題的嚴重性，奧克拉荷馬州小麥委員會指出，過去的 25~30 年裡，從未看過這麼差的小麥狀況，市場目前尚未反映出它的嚴重性。

事實上，美國今年的冬麥收成形勢嚴峻，兩大產地堪薩斯州與奧克拉荷馬州的冬麥良率分別只有 11% 與 7%，部分受旱最嚴重的農戶聲稱棄收面積將達到 85%。分析師預估，6 月底美國小麥的季度庫存將創下 9 年新低；美國農業部的報告則是預估，2022/23 年度全球小麥期末庫存將創下 7 年新低。