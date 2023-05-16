〈商品報價〉美國期末庫存將創16年新低 小麥跳漲逾4%

芝加哥三大農產品黃豆、小麥與玉米期貨周一 (15 日) 全面上漲，其中小麥因美國期末庫存恐創 16 年新低，加上黑海穀物協議前景黯淡而強漲逾 4%。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 上漲 4.1%，報每英斗 6.6075 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 上漲 3.91%，報 6.64 美元。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 上漲 0.8%，報每英斗 14.0075 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 上漲 0.21，報 25.73 美元。

芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 上漲 1.1%，報每英斗 5.925 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 上漲 1.45%，報 23.07 美元。

美國農業部上周五發布報告指出，預測 2023/24 年度美國小麥產量為 16.59 億英斗，低於大多數的分析師預期。此外，美國農業部也預估，受到南部平原乾旱，小麥產量恐銳減，期末庫存可能降至 16 年來最低。

同時，美國農業部預測，玉米和大豆供應量將較去年同期大幅增加，原因是這兩種作物的收成都將創新高，因此玉米和大豆期貨的漲幅不大。然而，收成前景將取決於未來幾個月中西部的天氣情況。

分析師平均預計美國農業部周一將報告美國玉米播種完成 68%，大豆播種完成 51%。

另一方面，黑海穀物協議將於 5 月 18 日到期，但目前續展延的談判未見任何進展，也支撐了農作物的價格。俄羅斯已揚言退出該協議，因該國的穀物及化肥出口仍存障礙。