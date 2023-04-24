FT：若北京禁美光 美國促南韓拒填市場缺口

知情人士透露，如果中國政府在網安審查後，決定出手禁止美光（Micron）(MU-US) 銷售晶片，美國政府希望南韓政府力促三星、SK 海力士等晶片製造商不要填補任何市場缺口，顯示華府正鼓勵盟國反制北京經濟脅迫。

據英國《金融時報》（FT）報導，四名知悉白宮與青瓦台之間會談的人士表示，美方提出上述請求，正值南韓總統尹錫悅周一（24 日）準備赴華府進行國是訪問。這是美方首度請求盟國讓國內企業配合跟進，對此 SK 海力士說，未收到南韓政府提出相關請求。

白宮沒有具體置評，僅表示總統拜登和尹錫悅政府在強化國家、經濟安全合作等方面取得歷史性進展，包括保護「先進技術」。

中國互聯網信息辦公室在 3 月 31 日晚間發布「關於對美光公司在華銷售產品啟動網路安全審查的公告」，表示為保障關鍵訊息基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網路安全風險，維護國家安全，依法對美光在中國銷售的產品啟動網路安全審查。

目前外界不清楚網信辦完成網安審查後，是否會對美光採取懲罰措施。不過，對美光而言，風險很大，因為中國和香港佔美光去年營收的比率高達 25%。美光是全球 DRAM 記憶體晶片市場三巨頭之一，與三星和 SK 海力士並列。

美國官員和業界認為，網信辦調查美光，是北京要報復美國，原因是美方極力阻止中國取得或製造先進半導體。

華府提出的請求，讓尹錫悅面臨難題。 去年他上任時所用的施政綱領，在對華政策方面，被認為比前總統文在寅更強硬。 上周他就指責北京企圖以武力改變台海現狀，激怒了北京。

不過，南韓政府也對美方力促盟友支持其經濟安全議程的做法感到惱火，因為南韓擔憂美國的出口管制措施，可能會削弱三星和 SK 海力士的長期競爭力。