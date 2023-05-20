G7聯合聲明將反對中國經濟脅迫 但不尋求與中國脫鉤

白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 周六 (20 日) 在日本表示，七大工業國 (G7) 將發布聯合聲明，尋求降低中國風險 (de-risk)，但不尋求與中國脫鉤 (decouple)。

蘇利文透露，G7 領袖計劃在聯合聲明或公報中，提出一套因應中國經濟脅迫的共用工具，包括建立更有韌性的供應鏈，並透過出口管制和對外投資管制，努力保護敏感技術。

他在日本廣島 G7 高峰會場邊，向記者說明如何與中國合作、同時因應中國在許多層面引發的疑慮，他說：「公報將說明每個國家有自己獨立的關係和方法，但對普通原則有著一致共識。」

他表示，G7 聯合聲明不會有讓中國感到意外的內容，因為中國已經很清楚 G7 成員國的擔憂。這份聲明是近年與 G7 深入磋商後形成的。

蘇利文說：「我想你會發現，中國的措辭非常直接了當，但並非有敵意，而是直接且坦率的。」

他預期，美國與中國之間將保持經濟往來，但美中官員之間的通話、拜訪和會議還需要討論。

路透先前曾取得最終公報的初步草稿，內容顯示，G7 領袖同意與身為全球第二大經濟體的中國之間，有合作的必要性。這份還未定案的文件顯示，「我們的政策並非設計來傷害中國，我們不想阻礙中國的經濟進步和發展」，希望與中國建立「穩定且具建設性」的關係。

蘇利文解釋，每個國家將決定自己與中國往來的方式。他說，美國致力於制定一套有針對性的對外投資管制法律授權，將與 G7 夥伴「充分協商」後制定方法。