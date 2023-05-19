美貿易代表署：台美貿易倡議達第一階段共識 將簽初步協議

美國貿易代表署 (USTR) 周四 (18 日) 宣布，已就台美 21 世紀貿易倡議達成第一階段協議，內容涉及海關和邊境程序、監管作法以及中小企業等領域，為強化台美經濟關係踏出重要一步。

USTR 表示，周四宣布的措施將減少美國企業向台灣出口產品的邊境程序及繁文縟節，良好的監管作法將提升透明度並改善機制，讓中小企業更了解市場法規程序。

此外，該倡議還將解決洗錢、拒絕涉嫌貪污外國公職人員入境，以及加強保護吹哨者等問題。

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 透過聲明表示：「這項協議強化了台美關係，證明雙方可齊力為人民推動貿易優先事項。我們期待繼續推進談判，最後敲定一項強而有力且高標準的貿易協定，以應對 21 世紀的經濟挑戰。」

戴琪表示，待簽署初步協議後，雙方將針對其他更複雜的貿易領域展開談判，包含農業、數位貿易、勞工和環境標準、國營企業，以及非市場政策和作法等。

上述協議預估不會解決關稅等問題，但支持者表示，它將強化台美之間的經濟連結，開放讓更多美國商品進入台灣市場，並提升台灣對中國經濟脅迫的抵禦能力。

這項消息是在戴琪與中國商務部長王文濤會面前夕所宣布，中國駐美國大使館稍早表示，王文濤計劃下周在美國會晤美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo)，並在亞太經濟合作會議 (APEC) 期間會見戴琪。

宣布上述消息後，中國駐美大使館於聲明表示，美台不應針對任何具有主權意涵和官方性質的協議進行協商，或是不得借經貿之名，向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。

中國一再譴責台美之間的任何貿易談判，稱任何使雙方建立正式關係的舉動，皆為試圖改變台海現狀，而台美貿易倡議取得進展，可能會為王文濤下周的訪美行程蒙上陰影。