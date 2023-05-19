英國將在G7峰會擴大制裁俄國 祭鑽石、銅、鋁和鎳禁令

英國首相蘇納克 (Rishi Sunak) 將在 G7 (7 大工業國) 領袖峰會上宣布擴大制裁俄羅斯入侵烏克蘭，禁止俄國的鑽石、銅、鋁和鎳輸入英國。
英國首相蘇納克 (Rishi Sunak) 正參加日本廣島舉行的 G7 (7 大工業國) 領袖峰會，對支持烏克蘭並對俄國擴大制裁，蘇納克將宣布禁止俄國鑽石進口到英國。
英國本輪制裁還將擴大到俄國原產銅、鋁和鎳的進口，以及凍結價值 40 億美元的俄國鑽石出口市場。
英國還將制裁來自普丁軍事工業複合體的額外 86 名個人和公司。
蘇納克稱：「英國和 G7 成員國對俄國實施的制裁，正在對削弱普丁戰爭實力。面對俄羅斯的威脅，G7 仍然團結一致，堅定地支持烏克蘭。」
英首發言人稱：「英國政府亦期待所有 G7 盟國在週末宣布對俄制裁。」
消息人士稱，G7 領袖將在峰會上宣布新措施，防止第三國規避制裁漏洞，同時會尋求破壞俄國能源生產，以及支持俄羅斯軍事的貿易活動。
自俄國入侵烏克蘭以來，英國已將 1,500 多名個人和實體作為制裁目標，並根據制裁制度凍結了逾 230 億美元的資產。美國和歐盟都宣布對俄國的類似制裁，美國總統拜登去年推動俄國鑽石、海鮮和伏特加酒禁令。