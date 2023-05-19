英國將在G7峰會擴大制裁俄國 祭鑽石、銅、鋁和鎳禁令

英國首相蘇納克 (Rishi Sunak) 將在 G7 (7 大工業國) 領袖峰會上宣布擴大制裁俄羅斯入侵烏克蘭，禁止俄國的鑽石、銅、鋁和鎳輸入英國。

英國首相蘇納克 (Rishi Sunak) 正參加日本廣島舉行的 G7 (7 大工業國) 領袖峰會，對支持烏克蘭並對俄國擴大制裁，蘇納克將宣布禁止俄國鑽石進口到英國。

英國將在 G7 峰會擴大制裁俄國 祭鑽石、銅、鋁和鎳禁令 (圖：REUTERS/TPG)

英國本輪制裁還將擴大到俄國原產銅、鋁和鎳的進口，以及凍結價值 40 億美元的俄國鑽石出口市場。

英國還將制裁來自普丁軍事工業複合體的額外 86 名個人和公司。

蘇納克稱：「英國和 G7 成員國對俄國實施的制裁，正在對削弱普丁戰爭實力。面對俄羅斯的威脅，G7 仍然團結一致，堅定地支持烏克蘭。」

英首發言人稱：「英國政府亦期待所有 G7 盟國在週末宣布對俄制裁。」

消息人士稱，G7 領袖將在峰會上宣布新措施，防止第三國規避制裁漏洞，同時會尋求破壞俄國能源生產，以及支持俄羅斯軍事的貿易活動。

自俄國入侵烏克蘭以來，英國已將 1,500 多名個人和實體作為制裁目標，並根據制裁制度凍結了逾 230 億美元的資產。美國和歐盟都宣布對俄國的類似制裁，美國總統拜登去年推動俄國鑽石、海鮮和伏特加酒禁令。