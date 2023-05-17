康和證支持棒球扎根校園 贊助稻江商職青棒隊

康和證券支持棒球扎根校園，今 (17) 日宣布致贈 35 萬元贊助稻江青棒隊，為連續第 4 年捐款贊助稻江，期藉此讓台灣打棒球風氣越來越興盛。

康和證總經理邱榮澄 (左)。(圖：康和證提供)

稻江商職青棒隊去年打出隊史最佳成績，在第十屆黑豹旗全國高中棒球大賽中，從 192 隊參賽隊伍脫穎而出，一路過關斬將首度挺進前 8 強，創隊史最佳紀錄。

康和證券總經理邱榮澄特別出席「稻江商職好棒、康和為你加油」捐贈儀式，除致贈 35 萬元贊助稻江青棒隊外，也到現場替球員們加油打氣。

邱榮澄恭喜肯定黑豹旗盃進入前 8 強，更勉勵同學們學習電影「KANO」永不放棄精神，一定要團隊合作，到最後 1 分鐘、1 顆球還在拚鬥，因為不僅有機會逆轉勝，也可能人生從此就不一樣。

同時，康和證期許每一位同學長大有能力時，一定要回饋社會，形成良善循環。

稻江青棒隊球員則表演原住民創作歌曲「原住民很忙」，來感謝康和證券多年的贊助，稻江商職學務主任毛學瑛表示，從最初 13 名球員，至今已有約 60-80 人，非常感謝康和證券長期的贊助，希望給球員更多照顧，並引導他們創造更多的可能性，取得一技之長，透過教練、陪讀老師、志工的加入，讓學生能夠在稻江成長，有能力去改變生活和家庭。

康和證將公司治理、永續發展納為企業的 DNA，除落實對社會、環境、弱勢族群的關懷外，也體現企業社會責任的重要性，期望拋磚引玉使更多的企業支持認同棒球運動，讓棒球成為台灣的全民運動。

稻江青棒隊 111 年同時榮獲學生棒球秋季聯賽甲組鋁棒組季軍、木棒組亞軍。

台灣棒球分為少棒、青少棒、青棒、大專、業餘和職業等層級，在球隊屬性區分上，高中棒球隊大致分為科班和社團，科班又稱木棒組，而科班底下區分鋁棒組作為第二陣容。