電信業唯一 台灣大第二年獲遠見ESG獎最高殊榮年度榮譽榜

台灣大哥大永續發展精進不懈怠，在 2023 遠見 ESG 企業永續獎中，第 2 年獲頒最高榮耀「年度榮譽榜」，係電信業唯一企業獲此殊榮，並榮獲跨產業評比的「人才發展組」首獎、「教育推廣組」楷模獎兩大傑出方案，同時也連續九年入選證交所公司治理評鑑前 5%。

台灣大不僅對內以最高標準實施公司治理，並視員工為永續成長的夥伴，發展多方位培育員工「學力」的方案；對外，更以科技核心職能推動「用科技擁抱愛」為主軸的多項教育推廣專案，為偏鄉及弱勢家庭提升科技競爭力。

董事長蔡明忠表示，台灣大對應聯合國永續發展目標，全面推動 ESG 包括環境永續、社會參與及公司治理三大面向，將永續治理視為公司營運最高指導原則，不僅獨立董事席次占比過半創電信業先例，更將「永續發展委員會」提升為董事會層級之功能性委員會，由董事長及五位獨立董事全心投入，全方位擴大永續治理的高度與廣度。

面對全球人才培育與企業轉型的重大課題，蔡明忠指出，企業經營成功的根本於「人才」，而人才立基根本在「教育」。台灣大邁向區域級科技集團，推展科技事業的同時，以人才為企業發展的領航指標，惜才、留才、育才，透過創新的教育訓練體系、以員工為本的福利政策，打造讓員工願意一起努力成就自我的幸福職場，給予員工多面向發展的能量。

於此同時，我們透過優秀的員工發揮「軟硬兼具」的科技實力，以偏鄉弱勢孩童為優先，為國家培植下一代科技尖兵，也讓每個孩子都能乘著科技翅膀飛向更遠大的世界。

台灣大視員工為永續成長的夥伴，透過「遠見力」、「轉型力」、「科技力」、「數據力」、「洞察力」、「創新力」等六大「學力」，打造全方位跨域人才，並藉由「與 Jamie（總經理）有約」、「工作社團」、「工作體驗」以及與 AppWorks School 合作 20 週全薪培訓計劃等多元內容，全面備援員工解鎖新技能，在職斜槓或轉任新職。台灣大更定期舉辦「創新提案競賽」、「OP 黑客節」與「創新學習日」，為員工植入創新 DNA，鼓勵員工跨組織協作，讓創意點子發光。除了幫助員工精進能力，我們更以員工為本，提供多元共融的友善職場，超前佈署各項福利措施，包括彈性工時、每月 10 天居家上班、提高員工生育及育兒補助等，以充分發揮員工的「心動力」，也讓評審團給予：「教育訓練策略多元且創新有趣，為員工的職涯創造 N 條成長曲線，展現企業投資人才的用心」的高度評價。

台灣大從科技核心職能發展，以「用科技擁抱愛」作為公益推動及教育推廣的核心精神，連續多年推動「Coding Fun 偏鄉玩程式」、「數位苗圃」及「Bilingual Online 百齡果在線」、「科技大神培育實習」等計畫，獲得評審團「深度關懷偏鄉學童的科技能力，讓科技應用在偏鄉發芽，內容兼顧硬體加軟體需求，又能有效激發孩童「快樂學習」，且企業志工參與深入」等讚賞。未來，台灣大也將持續驅動企業科技核心資源，弭平社會落差並培育未來科技人才，透過正向力量一同促進社會共好。

持續深耕 ESG，台灣大同步國際高標準全面發展，不僅連續九年入選國內證交所公司治理評鑑前 5%，獨立董事占比更達 56%，其中包含女性董事 1 席，董事會成員更隸屬電信、財務、法務、科技、投資及併購、金融科技、資訊科技、風險管理、營運管理、電子商務 / 行銷等多元背景領域之專業人士。台灣大更連續 6 年入選 DJSI 最高榮譽「世界指數」（DJSI World），獲全球電信業前三名，同時也 3 度獲 CDP 氣候變遷綜合評比最高等級「A」、連續 4 年獲供應商議合評等 (Supplier Engagement Rating) 認可為全球領導企業。今年台灣大也將擴大對於生物多樣性的關注，期望繼續發揮火車頭的影響力，一起為地球的生存之道努力。