元太獲2023遠見ESG企業永續獎 公司治理評鑑結果名列上櫃前5%

全球電子紙龍頭元太 (8069-TW) 今 (3) 日宣布，榮獲 2023《遠見》ESG 企業永續獎，為首度登上《遠見》ESG 企業永續榜，自 236 件報名企業中脫穎而出，並獲得電子科技業組「綜合績效首獎」的殊榮。

同時，元太也在 111 年度上市公司治理評鑑結果中，首度名列上櫃公司前 5%，顯示公司在 ESG 公司治理面向的管理措施更加精進。

董事長李政昊表示，公司致力推展綠色產品低碳省電的電子紙技術，在數位轉型應用中，以電子紙取代傳統紙張，讓各種表面能更智慧，也更環保，除了事業營運成長，更重要的是秉持『獲利與永續齊步並進』的目標，對公司營運與永續績效付出同等心力，如今得獎只是一個開始，將會更加堅定走在永續道路上。

元太大力推動 ESG 永續方向的發展，依據電子紙為低碳綠色產品本質，致力實踐其獨有的 P、E、S、G (產品、環境、社會、治理) 架構，並與生態圈夥伴一起朝向淨零碳排的目標而努力，期能達成電子紙讓各種表面變得更智慧和環保的願景 (E Ink, We Make Surfaces Smart and Green)。

元太自 2021 年底，承諾 2040 年達到淨零碳排 (Net Zero 2040) 與 2030 年達到 100% 使用再生能源 (RE100 2030) 兩大環境永續目標，為此，公司進行全球廠辦的環境指標盤查，評估全球營運與製造據點所產生的溫室氣體、能源耗用等，並積極取得再生能源使用。

截至去年底，元太全球營運與銷售據點已達到使用 20% 再生能源的 RE20 目標，為公司的淨零路徑立下第一個里程碑。

元太累積多年永續領域的努力後，也獲得多項國內外永續奬項的肯定，包括日前 111 年度上市公司治理評鑑結果出爐，元太首度名列上櫃公司前 5%，在公司治理方面持續與時俱進，同時，去年也首度入選「道瓊永續世界指數 (DJSI- World)」成分股與「道瓊永續新興市場指數 (DJSI- Emerging Markets)」成分股。

在國際永續評比機構標準普爾全球 (S&P Global) 公布「2023 永續年鑑 (The Sustainability Yearbook 2023)」中，元太除首度在電子、設備及零組件產業 (ITC Electronic Equipment, Instruments & Components) 獲評為前 10% 企業，也榮獲最佳進步奬。

除了正式加入「再生能源倡議 RE100」、簽署「氣候宣言 (The Climate Pledge, TCP)」、通過「科學基礎減量目標倡議 (Science Based Targets Initiative, SBTi)」對減碳目標的評估與驗證，元太也承諾「能源生產力 (Energy Productivity) 倡議 EP100」，導入全球能源管理系統、致力提升能源使用效率以實踐「能源生產力倍增」，同時 2022 年能源生產力已較 2018 年基準年倍增，提前達成目標。

在環境影響上，元太致力為城市與大眾帶來智慧顯示，同時節能、無光害的環境友善及視覺健康產品。電子紙是全球首個榮獲國際暗空協會認證的顯示技術，根據哈佛公衞學院研究指出，沒有前光的電子紙不會發出藍光傷害眼睛，使用電子紙螢幕較 LCD 螢幕對眼睛達 3 倍健康程度。

在節能方面，以應用在零售場域的電子標籤為例，元太比較使用紙張、液晶螢幕和電子紙螢幕廣告牌對二氧化碳排放的影響，若全球有 3000 萬個 10 吋電子紙標籤做為促銷廣告牌，每個電子紙廣告牌每日更新 4 次畫面並使用 5 年，使用電子紙廣告牌可較液晶廣告牌約降低 1.2 萬倍的 CO2 排放量，若相較於傳統紙質促銷海報，更可降低約 6 萬倍的 CO2 排放量。