〈元太法說〉Q2營收小幅成長 大尺寸模組產線明年完工

電子紙龍頭元太 (8069-TW) 今 (17) 日召開法說會，董事長李政昊表示，第二季營收估小幅季增，且因材料出貨比重回升，毛利率也優於上季，全年營收目標維持年增個位數，另外，大尺寸廣告看板的模組產線預計明年完工，將挹注未來營運。

李政昊指出，第二季營運將較上季小幅成長，但由於今年消費性電子需求還是相對疲弱，全年營運展望與先前看法並未有太大改變，預期明年才有機會看到爆發性成長。

除了小尺寸的電子貨架標籤持續成長外，元太正積極往中大尺寸發展，李政昊說，今年首度展出 Spectra 6，瞄準室內彩色廣告看板，產品推出後獲得客戶熱烈迴響，中尺寸廣告看板預計今年底或明年初就會進入量產。

大尺寸方面，李政昊認為，大尺寸電子紙顯示器因寬幅更大，公司除 Roll to Roll(連續捲軸式) 技術外，也持續開發新技術，且模組設計與中小尺寸有所差異，將在揚州投資第一條大尺寸模組產線，希望透過培養經驗、克服學習曲線後再去服務客戶，廠房預計在明年完工。

李政昊預估，大尺寸 75/85 吋廣告看板預計明年開始出貨樣品，讓客戶開始設計自家產品，預計明年中或明年底，甚至 2025 年開始才會有較顯著的營收貢獻。