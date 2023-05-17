台灣虎航推高雄出發首條韓國航線 6/30開航

台灣虎航 (6757-TW) 今 (17) 日宣布，由於深耕南台灣市場多年，繼飛航澳門和日本 5 個航點後，將於 6 月 30 日開航高雄 - 金浦航線，是台灣虎航第 7 條從高雄出發的航線，也是旗下自高雄出發的首條韓國航線。

台灣虎航說明，首爾為韓國政治、經濟、科技和文化中心，在韓流發威下是許多外國旅客造訪韓國的第一站，而坐落於江西區的金浦國際機場，是距離首爾最近的機場，僅約 17 公里，搭鐵路僅 3 站可抵達熱鬧的弘大商圈，約 22 分鐘則可到首爾站。

高雄 - 金浦航線開航初期，每周營運 4 班，去程航班編號 IT662，每周一、三、五、日的下午 16:00 自高雄國際機場起飛；回程航班編號 IT663，每周一、三、五、日的晚間 20:40 自金浦國際機場起飛。

為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於明日上午 10:00 起至 19 日晚間 23:59 推出單程未稅 1299 元起的開賣促銷價，搭乘日期為 6 月 30 日起至 8 月 31 日止，9 月 1 日後的航班也將陸續開賣。

台灣虎航目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓和越南等地區，是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空；其中，自高雄出發航班包括澳門、東京成田、名古屋、大阪、福岡和沖繩等地。

台灣虎航前 4 月合併營收 35 億元，年增幅達 1928%，逐漸擺脫衝擊，在旅遊盛況逐漸恢復下受惠。