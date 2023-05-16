和泰車擴大結盟充電營運商 率先推充電漫遊

和泰車 (2207-TW) 代理的 Lexus 首台以 e-TNGA 平台打造的電動車 RZ 450e 今 (16) 日舉辦上市發表會，繼日前全台巡迴舉辦城市試駕活動後，和泰車首度公布正式售價為 279 萬元，首波配額僅 30 台，而為配合 RZ 450e 導入，和泰車將擴大與外部充電營運商進行策略聯盟，並率先推出充電漫遊功能。

和泰車說明，Lexus 除了先前建置的 6 座據點快充站，預計於中和所、南港所、新竹所、北台中所、嘉義所和建國所共再增建 6 座據點快充站，以提升充電覆蓋率。

同時，和泰車將積極和外部充電營運商擴大策略聯盟，藉此持續完善全台充電網絡布建，並以 LEXUS Plus App 整合據點快充站和充電漫遊服務 OpenHub 資源，首波串起包括華城電能 EVALUE、U-POWER、起而行綠能，未來也即將加入和潤電能、Noodoe、iCharging 和連展電能的充電服務，率先各品牌推出充電漫遊的功能。

未來 Lexus 車主將可透過 LEXUS Plus APP，啟動包含據點和合作營運商超過 300 座快慢充站點、600 支以上充電樁的充電服務。

RZ 450e 搭載 71.4kWh 鋰電池模組，擁有 397 公里續航里程，分別支援 CCS1 的 DC 快充與 SAE J1772 的 AC 慢充，快充可接受最高至 150kW 的充電功率，而慢充則是最高 7kW 的充電功率，若使用快充為車輛充電，半小時即可將車輛自低電量警示補充至 80% 電力，若使用慢充則需 10 個小時可自顯示低電量完成 100% 充電，車上更附上一組可接上一般家用 110V 插座的旅充線，提高便利性。