〈車市〉和泰車看需求暢旺 TOYOTA旗艦車款CROWN開賣

和泰車 (2207-TW) 今 (30) 日發表 TOYOTA 的品牌旗艦車款 CROWN，訂價 157 萬元起，由於和泰車僅爭取到 800 台配額，預計發表後將很快售罄，和泰車總經理蘇純興指出，預計最快下月可交車，而目前整體車市買氣真的很好。

全新 TOYOTA CROWN。(圖：鉅亨網記者王莞甯攝)

CROWN 定位為跨界跑旅，自去年 7 月全球發布後就備受市場關注，台灣車市是日本之外首個上市的海外市場，和泰車董事長黃南光指出，國內車市需求相當好，第一季總規模 10.8 萬台，年增 4%，較原先預期好。

蘇純興進一步指出，此車款過去僅在日本銷售，是在最短的時間內引進台灣，且訂價低於原本市場的預期，甚至讓日本原廠嚇一跳，預料將引發一波車主搶購。

就整體車市來看，蘇純興說，若以第一季車市交車狀況推估，全年新車規模可達 46 萬台，目前市場買氣真的很好，至於能否一路延續至年底並不能確定，因此，先維持原先預期的 45 萬台。

對於近來中國車市超狂殺價，蘇純興認為，此狀況與中國經濟環境和政策有關，屬短期情形，台灣不會有這種狀況，台灣甚至還缺車。

全新 TOYOTA CROWN 打破傳統級距，為 Crossover 跨界跑旅車格，提供動力豐沛的全新 2.4L Turbo Hybrid 和優異油耗的 2.5L Hybrid 兩種動力系統，而兩種動力系統各一等級供選擇，分別為皇家版和貴族版，售價分別為 207 萬元、157 萬元。