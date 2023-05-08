〈商品報價〉擔憂黑海供應 黃小玉全面收漲

由於俄烏緊張情勢升高，市場擔憂 5 月 18 日到期的黑海穀物協議無法展延，芝加哥三大農產品黃豆、玉米與小麥期貨上周五 (5 日) 全面收漲。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 上漲 2.4%，報每英斗 6.6025 美元，周線上漲 4.2%；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 上漲 2.16%，報 6.61 美元。

美國芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 上漲 1.3%，報每英 5.965 美元，周線上漲 2%；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 上漲 1.32%，報 23.78 美元。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 上漲 1.3%，報每英斗 14.365 美元，周線上漲 1.2%；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 上漲 0.92%，報 26.633 美元。

Kluis Commodity Advisors 商品經紀人 Bob Linneman 表示，由於乾旱，本周稍早發布的俄克拉荷馬州小麥產量預估報告非常差，因此小麥價格持續飆升並能守住漲勢。

此外，由於阿根廷黃豆產量預估進一步下修，以及國際原油市場大漲，帶動黃豆期貨走高，而上周一開始黃豆曾觸及七個月低點，帶動技術買盤進場，有利豆價反彈。

消息方面，2022/2023 年度美國玉米出口簽約淨銷量減少 31.56 萬公噸，創下本銷售年度以來新低，銷售增加主要來自於日本 19.33 萬公噸與台灣 7.44 萬公噸，中國則是取消了 56.28 公噸的訂單。