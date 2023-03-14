美時強化台灣、東南亞布局 估今年營收年增1成

美時 (1795-TW) 今 (14) 日召開法說，展望今年，副總經理沈燁表示，雖然抗毒癮藥的美國市場風險高、銷售量可能減弱，不過台灣、東南亞市場會有明顯成長，將推升今年全年營收年增 7-10%。

沈燁指出，今年營運成長動能來自台灣與東南亞市場，公司在台灣已經成為有力的競爭者，提供癌症、骨質疏鬆、帕金氏症等產品組合，預期今年台灣營收比重將再成長。

東南亞地區聚焦菲律賓與越南，其中菲律賓今年專攻帕金氏症精神用藥，越南則在今年 2 月推出癌症用藥 Vinorelbine 軟膠囊，作為經營越南市場的基礎，同時會在東南亞尋找適合的投資標的。

外界持續關注美時血癌藥出貨進度，沈燁表示，今年美國市場預計出貨 3-4 次，其中第一季會出貨新劑型並貢獻營收，歐洲市場也會出貨，但量不會比去年多；另外日本血癌藥證有望在第二季底、第三季初取證。

抗毒癮藥方面，沈燁坦言，雖然目前美國沒有其他競爭者出現，不過一旦出現將會影響市場份額，今年美國市場仍難以預測，也是今年主要營運的風險之一。

法人預期，美時今年擴大台灣、東南亞市場布局下，全年營收有望年增 7-10%，全年毛利率則維持 50% 以上、營益率也可穩住 30%。