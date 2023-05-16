〈鈺創展望〉旗下智能雙目視覺次系統 獲軍方關注可望打入軍工領域

鈺創 (5351-TW) 董事長盧超群今 (16) 日表示，旗下子公司 3D 視覺感測系統廠鈺立微，電腦視覺方案已在機器人與 AR 元宇宙等領域落地，擁有防塵 / 防水等級防護的智能雙目視覺次系統，也獲日本農業機器人設計導入，並已獲軍方關注，未來可望打入軍工領域。

盧超群表示，鈺立微電腦視覺技術方案已在機器人與 AR 元宇宙逐漸落地，應用面從原先的消費端，拓展至送餐及娛樂型等機器人，隨著產品規格提升，應用面持續擴大中。

Computex 2023 將開展，鈺立微將推出一系列具 IPX3 及 IP67 等級的智能雙目視覺次系統，搭載自家 3D 影像擷取晶片，適用於室外和嚴峻環境應用，包括運送機器人和智能農耕機等領域。

盧超群指出，智能雙目視覺次系統今年底預計出貨 3 萬組，目前已導入中國送餐機器人、日本陪伴機器人與寵物機器人等服務型機器人應用，也切入戶外機器人領域，獲日本農業機器人設計導入，並獲軍方關注，將布局軍工領域應用。

另外，鈺創也積極開拓車用市場，整合車用記憶體方案，今年推出 KOOLDRAM 4Gb DDR3 產品，在車輛高溫環境下能顯著提高性能，而 RPC DRAM 也通過車規 AEC-Q100 Level 2 驗證，符合車用記憶體應用需求，多款記憶體產品已打入日本與歐美的電動車供應鏈。目前鈺創車用與工業用營收占比已提升至超過 3 成。