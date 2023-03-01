美時治療局部晚期非小細胞肺癌用藥 進軍越南市場

特殊學名藥廠美時 (1795-TW) 今 (1) 日宣布，旗下治療局部晚期或轉移性非小細胞肺癌 (NSCLC) 藥物 Vinorelbine 軟膠囊，在越南推出 20mg、80mg 等兩種劑量，也是越南藥品管理局 (DAV) 首次、唯一獲准上市的 Vinorelbine 學名藥。

Vinorelbine 為半合成的長春花生物鹼 (vinca alkaloid)，與 cisplatin 合併使用作為治療局部晚期或轉移性非小細胞肺癌 (NSCLC) 患者的一線治療藥物。Vinorelbine 軟膠囊的適應症包括乳癌及非小細胞肺癌 (NSCLC)。

美時製藥總經理 Petar Vazharov 表示，已在亞洲和歐洲 20 多個國家推出 Vinorelbine 軟膠囊，現在更順利在越南上市；在越南推出 Vinorelbine 對於美時在越南經營癌症用藥打下良好的基礎，對整體癌症產品組合產生正面的綜效，在未來可持續將高品質的產品帶給越南的患者。

根據 IQVIA 的統計數據，2021 年 Vinorelbine 在全球之銷售金額約為 1.8 億美元。越南在過去 3 年以 7.5% 的成長率成為領先市場。