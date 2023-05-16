策略師：避險買盤支撐 金價今年底有望升至2300美元

澳洲和紐西蘭銀行集團 (ANZ) 商品策略師 Daniel Hynes 與 Soni Kumari 在最新報告中表示，金價預估將在每盎司 1,900 美元至 2,100 美元的區間波動，金價將持續受到黃金 ETF 避險買盤的支撐，至年底有望升 2300 美元。

報告中表示，金價將在每盎司 1,900 至 2,100 美元的區間波動，但是全球經濟擔憂催生的避險情緒將為金價帶來支撐。不過，如果聯準會 (Fed) 的鷹派立場增強，金價恐將遭受壓力。

報告中預估，金價到今年底將達到每盎司 2,100 美元，而到 2024 年底則將達到每盎司 2,200 美元。

在如今銀行業危機、債務違約上限，以及經濟前景不確定性等情況下，黃金 ETF 的避險需求都將受到提振。此外，不少分析師認為，美國經濟可能將在下半年陷入衰退。同時，美中緊張局勢和各國央行持續買入黃金，都將為金價帶來增漲。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「如果金價再上漲 100 美元，我也不會感到驚訝。這有點難預測，但如今顯然這是一個歷史性的時刻，華爾街很大一部分將分崩離析。」

State Street Global Advisors 首席黃金策略師 George Milling-Stanley 也在近日表示，在市場不確定性和投資者憂慮下，黃金避險需求將足以對抗 Fed 進一步升息可能的衝擊。他也稱，近期金價創下新高，是開啟長期反彈的一個訊號。

Milling-Stanley 表示，避險需求將成為金價的最大推動力。短期內西方對黃金的投資需求不會有任何疲軟。投資者如今正在尋求避風港來應對經濟衰退、通貨膨脹。