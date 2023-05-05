策略師：避險需求支撐 金價將開啟長期多頭走勢

State Street Global Advisors 首席黃金策略師 George Milling-Stanley 在一份報告中表示，在市場不確定性和投資者憂慮下，黃金避險需求將足以對抗美聯準會 (Fed) 進一步升息可能的衝擊。他也稱，近期金價創下新高，是開啟長期反彈的一個訊號。

紐約黃金期貨 4 日盤中短暫升至每盎司 2,080 美元上方，創下歷史新高，主因是市場對銀行業危機的擔憂刺激了避險需求。

Milling-Stanley 表示，金價尚未觸頂，並且金價仍處於走高的位置。不過，他也說，儘管金價長期看多，但短期內仍須留意波動性上升。儘管 Fed 在最新聲明中移除了政策指引，但他認為今年內仍不會降息。

Fed 主席鮑爾表示，通膨不會這麼快下降，還需要一些時間，在這樣的情況下，降息就不恰當。儘管如此，芝加哥商業交易所 (CME) FedWatch 工具顯示，市場預計最早將於 7 月首度降息。

儘管 Fed 的緊縮週期可能還沒結束，但 Milling-Stanley 表示，他預計這一立場不會對金價產生太大影響，因為 Fed 仍接近緊縮週期的尾聲，在這種環境下，美元將繼續承壓，而金價將獲得支撐。

Milling-Stanley 表示，預計避險需求將成為金價的最大推動力。他補充，黃金仍然具有吸引力，特別是在銀行業危機遠未結束的情況下。

Milling-Stanley 認為，短期內西方對黃金的投資需求不會有任何疲軟。投資者如今正在尋求避風港來應對經濟衰退、通貨膨脹、市場動盪和潛在的銀行業危機。