美國違約風險加劇避險情緒 金價有望升至歷史新高

隨著美國國會議員在提高債務上限問題上仍舊爭執不下，黃金作為避險工具變得越來越有吸引力。有專家預估，金價每盎司可能再漲 100 美元。

金價在 2020 年 8 月創下的每盎司 2,075.47 美元的歷史新高。雖然過去一週金價有所回落，但今年迄今已上漲 11%，並較 11 月的低點上漲 25%。

在美國可能違約的情況下，黃金仍被視為避風港。Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「如果金價再上漲 100 美元，我也不會感到驚訝。這有點難預測，但如今顯然這是一個歷史性的時刻，華爾街很大一部分將分崩離析。」

若是金價每盎司上漲 100 美元，金價將升至歷史新高。目前黃金現貨價格約為每盎司 2,020 美元。

State Street Global Advisors 首席黃金策略師 George Milling-Stanley 也在近日表示，在市場不確定性和投資者憂慮下，黃金避險需求將足以對抗 Fed 進一步升息可能的衝擊。他也稱，近期金價創下新高，是開啟長期反彈的一個訊號。

Milling-Stanley 表示，避險需求將成為金價的最大推動力。短期內西方對黃金的投資需求不會有任何疲軟。投資者如今正在尋求避風港來應對經濟衰退、通貨膨脹、市場動盪和潛在的銀行業危機。

美銀技術策略師 Paul Ciana 也說，金價創下歷史新高只是時間問題。他指出，金價一度反彈至 2,078 美元的歷史高點，可能預示著 2 年牛市的開始，有望推升金價至每盎司 2,500 美元以上。不過，在當前環境下，他的初步金價目標價為每盎司 2,100 美元以上。