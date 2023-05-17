〈貴金屬盤後〉黃金兩周來首度跌破2000美元 銅因中國數據疲弱下挫

黃金期貨周二 (16 日) 收在每盎司 2000 美元以下，是兩個多禮拜以來首見，主因是美國經濟數據和聯準會 (Fed) 官員的鷹派談話，讓市場揣測降息時間點可能更晚到來，同時，交易員觀望美債務上限談判進展。

6 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 29.70 美元或 1.5%，報每盎司 1993 美元，是 5 月 1 日以來最低。黃金期貨曾在 5 月 4 日漲至 2055.70 美元，創歷史次高收盤價。

美國周二公布 4 月零售銷售不如預期，但基本趨勢仍強勁，帶動美元攀高，10 年期美債殖利率登上兩周高點。

里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 周二表示，若有必要，他支持進一步升息。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 也說，Fed 還沒有走到可以讓利率持平的地步。其他 Fed 官員周一也都發表鷹派談話內容。

OANDA 資深市場分析師 Craig Erlam 說：「我們需要看到更多 Fed 政策轉向的跡象，但現在還沒有真正看見。」

黃金雖然是規避通膨的工具，但因為黃金本身不孳息，在升息環境中，投資吸引力相對減弱。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 說，整體而言，交易員仍逢低買進黃金，同時等待美國朝野兩黨的債務上限談判結果。民主黨籍的美國總統拜登周二會晤共和黨籍的眾議院議長麥卡錫，雙方會面後仍無結果，但麥卡錫表示，本周有機會達成協議。

FXTM 市場分析主管 Lukman Otunuga 說，隨著對潛在債務違約的擔憂加深，貴金屬可望持欲獲得支撐，接下來，全球經濟成長擔憂和圍繞在 Fed 政策下一步的不確定性，會持續牽動金價。

他說，從每日線圖來看，黃金徘徊在一個廣泛的區間。假如 2000 美元被證明是不可靠的支撐價位，金價可能跌向每盎司 1970 美元，但另一方面，如果能重新反彈到 2000 美元以上，就有機會回攻每盎司 2015 美元或 2032 美元。

銅價重挫 2%，收在去年 11 月以來最低，主因是中國周一公布的工業生產、零售銷售等經濟數據都不如預期，讓銅礦需求前景蒙塵。

CMC Markets UK 首席市場分析師 Michael Hewson 形容，中國疲弱的經濟數據把銅價打趴。銅和白銀上周四就曾因中國通膨數據普普而下跌。

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