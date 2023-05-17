烏克蘭糧食出口黑海協議即將到期、西部銀行存款增長超預期 盤前大漲！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 35 分)

■ 道瓊指數：上漲 94 點，漲幅 0.28% 至 33154。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 24.25，漲幅 0.18% 至 13507.50。

■ 標普 500 指數：上漲 10.75，漲幅 0.26% 至 4133.75。

【今日總經數據】美國 4 月新屋開工、美國 4 月建築許可、EIA 原油庫存變化。

■ 延伸閱讀推薦：QQQ 全球第 5 大 ETF？愛科技股的你一定要看！

二、美股盤前關注重點

1. 烏克蘭糧食出口黑海協議，即將到期：去年 7 月聯合國和土耳其促成為期 120 天的黑海協議，以解決因烏俄戰爭而加劇的全球糧食危機，原莫斯科同意在 11 月將黑海協議再延長 120 天，但隨後又改為同意延長 60 天至 5 月 18 日，若協議不能延長，非洲、中東和亞洲部分地區恐受影響。這些國家主要依賴烏克蘭的小麥、大麥、植物油和其他食品。

目前在伊斯坦布爾組成了一個聯合協調中心 (JCC)，由來自俄羅斯、烏克蘭、土耳其和聯合國官員負責，莫斯科堅稱，目前協議只會讓基輔受益，且俄羅斯化肥無法像烏克蘭糧食那樣通過海上走廊，雖說俄羅斯的食品和化學不受西方制裁約束，但莫斯科表示，對支付、物流和保險的限制構成運輸障礙。

對此美國拒絕俄羅斯申訴，美國駐聯合國大使琳達 · 托馬斯 - 格林菲爾德上週表示，俄羅斯出口的糧食和化肥與全面入侵前的水平相同，甚至更高；除上述外，莫斯科首要要求之一為俄羅斯農業銀行 (Rosselkhozbank) 重返 SWIFT 銀行系統。

2. 西部銀行存款增長超預期，盤前大漲：西部銀行 (WAL.US) 昨日公布截至 5 月 12 日的季度存款，增漲超過 20 億美元，另截至 5 月 12 日，受保存款占總存款 79% 以上，高於 3 月 31 日的 68%。

另外西部銀行表示，計畫通過聯邦住房貸款銀行計畫，將借款降至更正常的水平已減少對核心資金的依賴，並償還美聯儲定期融資計畫貸款，西部銀行盤前大漲 8.48%(台灣時間 5 月 17 日 4：31p.m.)。

3. 美國 4 月零售銷售、工業生產回升：美國 4 月零售銷售月增率自 - 0.7% 上升至 0.4%，但低於市場預期的 0.7%，年增率自 2.42% 下滑自 1.6%，為 2020 年 5 月以來低點。

核心零售月增率自 -0.4% 上升至 0.7%，高於市場預期的 0.4%，整體來看，實體零售店或服務消費相對穩定，能源價格大幅下滑，帶動加油站銷售月減 0.8%；另外建材、家俱、電子設備、運動用品與家電皆呈現 - 0.5%~-3.3% 的下滑。

工業生產月增率自 0% 上升至 0.5%，高於市場預期的 0%。其中汽車產量月增 9.3%，創 2021 年以來新高。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

推薦延伸閱讀：

1. 美國債務上限問題，債務到期是否會引發市場危機？

2. 5 月所得稅，來看財政部圖文教你「特別扣除額」如何幫你節稅！

3. VTI：全球第 4 大 ETF 報酬、成分股、配息公開資訊彙整！

4. 開箱 2023 股東會紀念品！股東會紀念品怎麼拿？