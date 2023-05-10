華航Q1 EPS 0.22元轉盈 獲利回升至4個季度高點

華航 (2610-TW) 今 (10) 日公告 112 年第一季財報，稅後純益 13.06 億元，年減 57.5%，每股純益(EPS)0.22 元，已較上季轉盈，獲利也回升至 4 個季度來相對高點，華航表示，進入第二季後，4 月客運營收創去年以來單月高點，年增 1086.40%，旅遊市場成長動能強勁。

華航第一季合併營收 426.92 億元，年增 14.66%，反映農曆春節、寒假等連續假期，旅運需求顯著增強，帶動增班加速，客運收入年增幅高達 1024%；惟航空貨運受整體市場趨緩影響，運價不易拉抬，貨運收入較去年同期減少。

同時，華航公告 4 月合併營收 151.78 億元，月增 0.91%，年增 24.01%，其中，客運收入 94.2 億元，年增 1086.40%，並創去年來單月新高，反映適逢連續假期，旅遊市場需求強勁，

華航 4 月全線增班，東北亞旅運需求持續暢旺，而大洋洲、東南亞旅客人次也顯著增加，是客運收入成長幅度前兩大區域。

而華航 4 月貨運收入為 48.72 億元，年減 54.65%，華航說明，終端庫存去化速度緩慢，導致整體空運市場需求仍處保守氛圍，惟近期航空貨運量價走勢已有逐漸趨穩現象。

華航第 6 架 777F 貨機於昨日交機抵台，華航強調，將以新機優勢挹注貨運運能，航班調度和艙位管控將更趨靈活及彈性，爭取空運急單、加包機商機，以提升貨收為目標。