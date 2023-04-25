華航迎旅運市場榮景 將擴大徵才逾百人

華航 (2610-TW) 今 (25) 日宣布，隨旅運市場迎來榮景，積極部署人力，除年初甫完成逾百名運務員和客服人員招募，即日起展開各領域人員擴大徵才，預計再延攬上百名新血加入。

華航表示，此次招募人才範圍，涵蓋航務簽派員、資訊、人資、會計、修護、台北客服人員和持續招募的機師等，並同步推動產學合作，預計下半年陸續報到。

華航說明，資訊、人資、航務簽派、會計、客服和護理員等內勤職缺，報考資格為大學學歷以上，具備多益 600 分或同級英語認證的成績，於華航網站報名，錄取者預計於 8 月分批報到，除展開共通職能訓練，並依職缺進行專業訓練。

同時，華航也招考航機修護專技人員，負責各機型和相關附件維修工作，除華航自有客、貨機修護工作外，同時服務歐美和亞洲等多國客戶，無經驗、無證照者皆可報考。

另外，華航全年持續招募培訓機師，大學以上畢業且不限定科系、無須航空相關工作經歷，錄取後將由公司安排至國外接受專業飛行訓練。

華航表示，人才培育是重點經營目標，今年再度獲選知名求職網調查新鮮人最嚮往夢幻企業之一，正積極推展產學合作，除長期合作的地勤服務及教育科技類，更擴增航機簽派、航空氣象和心理等領域的全年實習機會，同時開放暑期見習，讓有志加入航空產業的在校生與產業實務接軌。