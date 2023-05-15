中國國資委宣示 強化頂層設計 推動核心技術攻關

中國國務院國資委黨委書記、主任張玉卓上周六（13 日）到駐滬中央企業視察，強調國資央企要貫徹國務院決策，強化企業科技創新主體地位，瞄準全球行業競爭前沿，增強和國內外各種所有制企業合作力道，推動關鍵核心技術攻關。

據中國基金報報導，國資委將進一步強化頂層設計，調整考核、投融資、選用人、模式創新等政策措施，打好組合拳，推動中央企業發展戰略性新興產業，加快布局價值創造的新領域。

國家發展改革委微信公眾號上周五也發布消息，國家發展改革委黨組書記、主任鄭柵潔提到以下幾點：

1、加快發展數位經濟。把握數位化、網路化、智慧化方向，推進數位產業化和產業數位化，重視通用人工智慧發展，支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。

2、充分發揮消費對經濟成長的基礎性作用，多渠道增加城鄉居民收入，穩定汽車、電子產品、住宅等大宗消費，壯大綠色消費、文化旅遊等服務消費新熱點，創新消費場景。

3、改善民營經濟發展環境，從制度和法律層面落實國企民企平等對待，高標準落實外資企業國民待遇，讓國企敢幹、民企敢闖、外企敢投。

4、堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，促進房地產市場平穩健康發展，支持剛性和改善性居住需求。深化財政金融體制改革，加強地方政府債務管理，統籌做好中小銀行、保險和信托機構改革化險工作，加快建立防範化解風險長效機制。