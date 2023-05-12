鉅亨美股雷達：特斯拉再調漲美國電動車售價 美銀將輝達列為「首選」

美股重要看點：

美將公布 5 月密大消費者信心數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.423%。美股期貨週五 (12 日) 上升，道瓊期貨漲 0.38%，標普 500 期貨漲 0.39%，那斯達克 100 期貨漲 0.45%。

市場持續評估近期經濟數據，以了解貨幣政策及美國經濟前景。周四 (11 日) 公布的 4 月生產者物價指數 (PPI) 反映批發物價按月上漲 0.2%，低於《道瓊》調查的經濟學家之前預期的 0.3% 漲幅。

聯準會 (Fed) 在過去 14 個月中，將聯邦資金利率累計上調 20 碼。自上週將該利率上調至 5.00%-5.25% 區間後，聯準會主席鮑爾表示，雖然他們可能接近完成升息，但還沒有接近降息。

Fed「新鷹王」、美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 週四 指出，若通膨仍居高不下，聯準會可能不得不長期堅持升息，而且在一定時間將利率保持在高水平。

卡什卡里稱：「一些證據表明，高通膨正在下降，但仍遠高於 2% 的目標水平，到目前為止，通膨一直非常頑固，這意味聯準會將不得不在更長的一段時間內保持高利率。」

當被問及聯準會 2% 的通膨目標是否是永久性？卡什卡里回應，現在不是改變它的時候。然而，未來聯準會可能想討論改變這個目標，但在達到該目標之前，不應該進行這類討論。

美國大型科技股今年迄今歷經了強勁的反彈，而這樣的漲勢可能還會繼續。華爾街大多頭，策略諮詢公司 Fundstrat 共同創辦人 Tom Lee 表示，尖牙股 (FAANG) 今年有望飆漲 50%。

Lee 指出，尖牙股的需求並沒有減少，實際上反而會增長，而且沒有新的競爭對手。尖牙股未來的獲利能力將會更高，這就是為什麼他認為尖牙股的本益比可以擴大，並且也確實拉動了整體市場。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 5 月密大消費者信心指數，預估 63，前值 63.5

重要個股動態：

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 又漲價，其美國官網顯示，調高 Model X、Model S、Model Y 售價。

特斯拉美國官網顯示，Model X 售價上調至 98,490 美元，Model X Plaid 版調高至 108,490 美元。Model S 上調漲至 88,490 美元，Model S Plaid 版調高至 108,490 美元。Model Y 上調至 47,490 美元，Model Y 長續航版調漲至 50,490 美元，Model Y 高性能版上調至 54,490 美元。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

科技巨頭的 AI 大戰愈演愈烈，不過 Wedbush 分析師 Dan Ives 認為，微軟 (MSFT-US) 仍是最值得買入的股票，因為他們經由對 ChatGPT 的押注，在 AI 領域保持領先地位，並準備開始利用這一機會獲利。

Ives 在周四 (11 日) 的報告中表示，AI 變現機會讓微軟更被看好。「我們相信，微軟在獲得雲端市場份額方面處於獨特的地位，我們估計，微軟部署額外的 AI 功能，將使其未來幾年在雲計算領域的潛在市場規模擴大 35% 至 40%。」

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國銀行 (Bank of America) 在一份報告中表示，與其試圖在人工智慧 (AI) 競賽中選出一個贏家，何不直接選擇一家為所有 AI 公司提供必要硬體的公司呢? 報告中稱，無論哪家公司最終在 AI 競賽中佔據主導地位，輝達 (NVDA-US) 都處於有利地位，並且可以從中獲利。

報告中預估，到 2027 年，輝達 AI 相關晶片的潛在市場總額有望增長到 600 億美元。輝達目前在該領域也佔據了約 75% 的市占率。