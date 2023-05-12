英業達將赴泰國擴大伺服器產能 預計明年下半年投產

英業達 (2356-TW) 今 (12) 日公布第一季財報，稅後純益 13.91 億元，季減 36%、年減 40%，每股純益 0.25 元，同時董事會決議，將斥資 3125 萬美元 (約合新台幣 9.6 億元) 赴泰國擴產生產伺服器產品，預計明年下半年量產。

英業達第一季營收 1201.83 億元，季減 11%、年減 7%，毛利率 4.9%，季減 0.3 個百分點、年增 0.5 個百分點，營益率 1%，季減 0.3 個百分點、年增 0.1 個百分點，稅後純益 13.91 億元，季減 36%、年減 40%，每股純益 0.25 元。

英業達同步宣布將在泰國設立子公司，公司表示，將在泰國生產伺服器產品，規劃明年下半年啟動量產，不過目前還不確定是租賃還是購買廠房的方式取得。

展望後市，英業達認為，第二季營收將持平前季，主因英特爾 Raptor lake CPU 出貨延後，使得原定第二季部分商用、電競筆電出貨被迫延後至第三季，本季筆電出貨量仍將較前季略增，較先前預期高個位數成長下修，而伺服器、智慧應用出貨量也季增高個位數。

至於今年，英業達認為，營運仍可望逐季回溫，看好下半年傳統旺季帶動，整體出貨量來看，今年筆電出貨量預估將持平，伺服器則有個位數成長，智慧裝置將低雙位數成長。