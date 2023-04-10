和碩、英業達Q1營收均寫同期次高 筆電出貨量優於預期

電子代工廠營收今 (10) 日陸續出爐，和碩 3 月營收重回千億元大關，且與英業達第一季營收均創同期次高，另外，兩家廠商第一季筆電出貨量皆優於公司原先預期。

和碩 (4938-TW)

和碩 3 月營收 1012.68 億元重回千億元大關，月增 9.77%、年減 12.4%，第一季營收 3181.33 億元，季減 10.95%、年減 1.76%，僅較去年同期新高略減。

出貨方面，和碩統計今年 3 月筆電出貨達約 75-80 萬台，月增 36.4-45.5%、年減 20-25%，第一季出貨 165-175 萬台，季增 3.1-9.4%、年減 25.8-28.6%。

和碩第一季筆電出貨量較去年第四季個位數成長，大幅優於原先預期的雙位數衰退，看好第二季出貨將持平第一季、第三季向上。

和碩認為，全年營收大致持平去年或微幅衰退，不過，車用產品受惠長期趨勢及產能擴充，期望 2 年內占公司營收比重，由目前的個位數攀升至 1 成以上。

英業達 (2356-TW)

英業達 3 月營收 471 億元，月增 31.4%、年減 12.07%，第一季營收 1201.82 億元，季減 10.82%、年減 6.69%，3 月、第一季營收寫同期次高。

出貨方面，英業達 3 月筆電出貨 160 萬台，月增 14.3%、年減 20%，第一季筆電出貨 440 萬台，較去年第四季持平，年減 12%。

英業達表示，第一季筆電受惠 3 月標案訂單帶動出貨量優於原先預期，伺服器由於高基期季減雙位數、智慧應用適逢淡季也是雙位數季減，展望第二季，預估筆電出貨量可望較第一季高個位數成長，伺服器、智慧應用出貨量也季增高個位數，帶動營收呈現高個位數季增。

英業達認為，今年營運可望逐季回溫，看好下半年傳統旺季帶動，整體出貨量來看，今年筆電出貨量預估將持平，伺服器則有個位數成長，智慧裝置將低雙位數成長。