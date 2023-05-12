〈台股盤前要聞〉台積電3奈米良率領先、鴻海Q1業外大虧 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，台積電在技術論壇上表示，3 奈米良率很快可以跟 5 奈米一樣好，2 奈米量產時也會領先全世界；鴻海首季因認列轉投資夏普資產減損影響，導致業外大虧 201 億元。以下是今 (12) 日必看重要財經新聞。

台積電談競爭優勢 3 奈米良率領先業界

近期韓媒報導，三星第二代 3 奈米製程技術大躍進，效能比目前的 4 奈米製程快超過 20%，不過，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨 (11) 日在技術論壇上表示，在行動和高效運算應用驅動下，3 奈米將實現快速且順暢的產能提升，良率很快可以跟 5 奈米一樣好，2 奈米量產時也會領先全世界。閱讀全文...

總裁魏哲家也說，有別於另外兩個競爭者，都有自己的產品，只有台積電能無私的與客戶合作，「trust(信任)」是台積電與客戶間的關鍵字。閱讀全文...

鴻海認列夏普資產減損 Q1 業外虧 200 億元 不排除要求調整經營層

鴻海 (2317-TW) 首季因認列轉投資夏普資產減損影響，導致業外大虧 201 億元，拖累獲利表現，對此，鴻海表示，已經以大股東身分行文夏普，要求提出重大虧損說明，及因應改善方案，如果有必要，會要求調整管理團隊。閱讀全文...

鴻海全年保守看業績估持平 毛利率維持去年水準

鴻海 (2317-TW) 昨 (11) 日召開法說會，展望全年，董事長劉揚偉表示，由於不確定因素還是很多、能見度仍不高，因此維持業績持平看法，但下修雲端網路產品展望，由成長降至持平。閱讀全文...

針對法人關心的毛利率展望，董事長劉揚偉坦言，今年毛利率要維持去年水準會有很大挑戰，但持續透過發展新事業、優化 ICT 產品雙管齊下，2025 年毛利率 10% 目標還是不變。閱讀全文...

新光金委託書大戰開打 金管會提三個第一、三不原則

新光金 (2888-TW) 將於 6 月 9 日股東會進行董事全面改選，市場改革派與公司派展開委託書徵求大戰，金管會主委黃天牧昨 (11) 日首度表達立場，若雙方各循著目前委託書制度去做，金管會沒有特別意見，但應把「保戶、存款人及投資大眾權益」放第一，不希望因此造成大量解約、提款的情況，金管會也提出「三不原則」，將密切緊盯新光金狀況。閱讀全文...

中裕合併用藥一期臨床 9 月公布數據 最快明年下半年啟動授權

中裕 (4147-TW) 昨 (11) 日舉行股東會，針對旗下兩種單株抗體 TMB-365 與 TMB-380 合併用藥治療愛滋病臨床試驗進度，董事長張念原表示，預計 9 月公布此一期臨床試驗數據，明年下半年公布二期臨床數據後啟動授權。閱讀全文...

代工廠 Q1 財報出爐 廣達純益季減 27% 相對穩健、緯創大減逾 9 成

廣達 (2382-TW) 第一季稅後純益 64.73 億元，季減 27.9%、年減 4.15%，每股純益 1.68 元，儘管獲利雙減，但毛利率表現優於前季及去年同期。閱讀全文...

和碩第一季稅後純益 30.08 億元，季減 40.4%、年增 80.4%，每股純益 1.13 元，主要受惠第一季筆電出貨量回升，通訊設備銷售也優於去年同期。閱讀全文...

緯創 (3231-TW) 第一季稅後純益 1.74 億元，季減 95.7%，並較去年同期虧轉盈，每股純益 0.06 元。閱讀全文...

矽力 *-KY Q1 本業首度轉虧 EPS 仍達 0.57 元

PMIC 業者矽力 *-KY(6415-TW) 昨 (11) 日公布第一季財報，受產品價格下滑、認列庫存跌價損失等因素影響，毛利率跌破 5 成，降至 45%，營益率也轉負，寫下上市以來本業首次虧損，不過，在業外挹注下，稅後純益仍達 2.18 億元，季減 75.81%，年減 86.19%，每股稅後純益 0.57 元。閱讀全文...