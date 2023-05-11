樺漢Q1純益年增5成 EPS 4.64元創同期高 能見度直達明年首季

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (11) 日召開法說，公告第一季財報，稅後純益 4.92 億元，季減 75.9%、年增 56.7%，每股純益 4.64 元，創同期新高。樺漢表示，目前在手訂單續創高，能見度已達明年第一季。

樺漢第一季營收 284.91 億元，季增 14.2%、年增 31.5%；毛利率 19.4%，季增 6.8 個百分點、年減 1 個百分點；營業利益 11.75 億元，季增 224 倍、年增 64.4%；營益率 4.1%，季增 4.1 個百分點、年增 0.8 個百分點。

樺漢表示，以目前接單金額持續創歷史新高來看，在庫存天數降至 90 天下，不僅訂單能見度長達明年第一季，且整體接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 保持在 1.1 左右。

尤其在「軟體 + 軟硬方案訂閱式服務」訂單需求更為暢旺，由於毛利率區間逾 35% 以上，隨著主要客戶的訂單需求持續增溫，將助力集團本業整體毛利率與獲利表現向上的成績單。

樺漢今日在 IPC3.0 轉型增值智慧方案說明會上，邀請包括聯發科、Google Cloud、中華電信、intel、arm、樺康智雲、捷敏數據 Gemini Data、安瑞 - KY、磐儀與金雨等合作夥伴。

樺漢表示，藉由 IPC3.0 轉型增值智慧方案的航空母艦戰力大增，將全力成為全球多家不同產業、不同領域等多元國際客戶幕後最強大的 AI 智慧領導整合供應商，不僅挹注集團邁入下一個營運成長的里程碑，亦攜手合作夥伴齊心齊力打國際盃，共創多贏局面。