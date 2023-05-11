〈台積技術論壇〉談與客戶間的關鍵字 魏哲家：只有台積電能無私合作

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (30) 日召開技術論壇，總裁魏哲家表示，有別於另外兩個競爭者，都有自己的產品，只有台積電能無私的與客戶合作，「trust(信任)」是台積電與客戶間的關鍵字。

魏哲家以「CEO Perspectives」為題進行主題演講，他表示，過去 3 年有很多事情發生，第一是疫情，半導體在隔離期間讓人類還能維持聯繫，也讓全世界知道半導體的重要性。

第二是疫苗發明運用到高效運算分析，讓人類可以很快地使用疫苗；第三是地緣政治緊張局勢，俄烏戰爭導致通膨，台積電成本增加，購買氖氣的成本也拉升 6 倍，「但在座各位老闆不要擔心我們要漲價，台積電很努力管理來控制成本」。

魏哲家說，半導體改進生活有兩大要素，人工智慧及 5G，能打造智慧車、智慧家庭、智慧城市，他並開玩笑說，唯一無法做到的是讓政治家更有智慧。

魏哲家也再強調，一定是客戶先成功，台積電才有機會做生意，台積電的兩個競爭者，一個在南韓、一個在加州，兩家都有自己的產品、自己的生存之道，可以「活得很滋潤」，「你們會把產品設計交給有自己產品的廠商嗎？除非你們很有自信」。

魏哲家並說，台積電要靠客戶的產品才能往前進，但若沒有信任，將無法無私的一起合作、把成本降下來，台積電不與客戶競爭，在台積電可以發現這樣的信任，「trust(信任)」是台積電與客戶間的關鍵字。

