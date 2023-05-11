廣達首季純益雙減 每股賺1.68元

廣達 (2382-TW) 今 (11) 日公布第一季財報，稅後純益 64.73 億元，季減 27.9%、年減 4.15%，每股純益 1.68 元，儘管獲利雙減，但毛利率表現優於前季及去年同期。

廣達第一季營收 2661.8 億元，季減 18.4%、年減 11.8%，毛利率 6.6%，季增 0.11 個百分點、年增 1.29 個百分點，營益率 2.95%，季減 0.1 個百分點、年增 0.5 個百分點，稅後純益 64.73 億元，季減 27.9%、年減 4.15%，每股純益 1.68 元。

廣達第一季筆電出貨 1080 萬台，季減 15.6%、年減 36.1%，公司指出，第一季出貨量雖然雙減，但季節性下滑幅度還算健康。

廣達 4 月營收 778.4 億元，月減 16.1%、年增 16.7%，累計前 4 月營收 3440.2 億元，年減 6.5%，出貨方面，4 月筆電出貨 330 萬台，月減 28.3%、年增 3.12%。

廣達表示，每年 4、7、10 月是季底拉貨隔月，因此通常出貨量相對較弱，是正常季節性出貨模式，法人認為，廣達今年也有機會逐季回溫，至於雲端設備業務方面，因伺服器產業受整體大環境影響，估成長幅度將較往年雙位數下滑至個位數。