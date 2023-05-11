〈台積技術論壇〉3奈米良率領先業界 很快會跟5奈米一樣好

近期韓媒報導，三星第二代 3 奈米製程技術大躍進，效能比目前的 4 奈米製程快超過 20%，不過，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (11) 日在技術論壇上表示，在行動和高效運算應用驅動下，3 奈米將實現快速且順暢的產能提升，良率很快可以跟 5 奈米一樣好，2 奈米量產時也會領先全世界。

先進技術暨光罩工程副總經理張宗生表示，台積電 5 奈米良率改善情況比同時期的 7 奈米好，目前 3 奈米大量量產，產能將迅速提升，良率領先業界，很快可以與 5 奈米一樣好。

業務開發資深副總經理張曉強表示，台積電 3 奈米是全世界最領先的技術，N3E 已通過技術驗證，達成效能與良率目標，並收到第一批客戶產品設計定案，將在下半年量產，在邁入量產的前三年，3 奈米 / 3 奈米 E 新品設計定案數量將是 5 奈米同時期的 1.5 至 2 倍。

張曉強也說，包括手機、高效能運算客戶都積極採用 3 奈米製程，踴躍程度勝過 5 奈米同期，車用客戶也急著推進 3 奈米，也因此，台積電推出業界首個基於 3 奈米 Auto Early 技術 N3AE，提供以 N3E 為基礎的汽車製程設計套件，將有助縮短客戶產品上市時間 2-3 年。

除先進製程，台積電也持續提升特殊應用製程產能，張宗生指出，2017 年到 2022 年，台積電對特殊製程技術投資的年複合成長率超過 40%，到 2026 年，預計將特殊製程產能提升近 50%。另外，也積極擴充 3D Fabric 先進封裝產能，預計至 2025 年無塵室面積將增為 2021 年的 2 倍以上。