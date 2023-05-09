代工廠4月營收出爐 仁寶年增逾4成、廣達成長16%

電子代工大廠仁寶 (2324-TW)、廣達 (2382-TW) 今 (9) 日公布 4 月營收，仁寶 4 月營收 709.08 億元，月減 0.9%、年增 46.5%；廣達 4 月營收 778.4 億元，月減 16.1%、年增 16.7%。

仁寶 (2324-TW)

仁寶 4 月營收 709.08 億元，月減 0.9%、年增 46.5%，累計前 4 個月營收 2884.67 億元，年減 10.4%，出貨方面，4 月 PC 出貨 240 萬台，月減 27.3%、年增 9.1%。

法人預估，仁寶第二季筆電出貨可望季增個位數並逐季回升，非筆電產品第二季則持平第一季，至於全年，第一季將是今年谷底，營運可望逐季回升，但 PC 出貨估將年減 1 成，仍處於調整期。

廣達 (2382-TW)

廣達 4 月營收 778.4 億元，月減 16.1%、年增 16.7%，累計前 4 月營收 3440.2 億元，年減 6.5%，出貨方面，4 月筆電出貨 330 萬台，月減 28.3%、年增 3.12%。

廣達指出，每年 4、7、10 月是季底拉貨隔月，因此通常出貨量相對較弱，是正常季節性出貨模式，法人認為，廣達今年也有機會逐季回溫，至於雲端設備業務方面，因伺服器產業受整體大環境影響，估成長幅度將較往年雙位數下滑至個位數。