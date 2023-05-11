聯強本季營運辛苦 市場回溫時間比預期長

聯強 (2347-TW) 今 (13) 日召開法說，展望後市，副總裁杜書全坦言，市場復甦速度比預期緩慢，第二季仍是蠻辛苦的季度，市場回溫時間會比原本預估拉長，不過在產品組合優化下，全年毛利率有望維持去年的 4.2%。

杜書全表示，從前 4 月營運來看，消費性市場仍呈現大幅衰退，商用與半導體業績表現則相對穩健，但沒有大幅成長，整體市場復甦比預期緩慢，第二季還是蠻辛苦的季度。

展望今年，杜書全說，原本預期第一季會是全年谷底，第二季會開始慢慢回穩，第三、四季有望出現正成長，不過目前市場恢復速度不如預期，市場回溫的時間比原先預期拉長。

聯強第一季受惠商用營收占比提升，帶動毛利率攀升至 4.8%，年增 0.5 個百分點，杜書全預期，隨著產品組合調整，毛利率有望維持較好的表現，全年毛利率有望持平去年。

談到商用市場，杜書全表示，商用市場多為專案，過去成長力道強勁，其特性不會像家用市場說停就停，儘管目前商用市場熱度仍在，但沒有比之前強，或是增溫的狀況。

通訊領域方面，杜書全提到，第一季因遇上印尼齋戒月，當地活動暫緩，影響 3、4 月營運表現，也導致第一季通訊業績下滑，不過台灣、香港業績仍有成長，預期今年通訊業績持平到小幅成長。

其他海外市場部分，杜書全說，中國市場解封控後的復甦力道比較慢，還需要時間，另外印度市場表現不錯，但泰國、越南則受到經濟的影響較大。