美國通膨年增低於預期，股市卻不如以往激情，市場焦點風向往哪兒吹 ?

一、 美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 10 分)：

道瓊指數上漲 55 點 (+0.16%) 至 33,657。

那斯達克 100 指數上漲 38 點 (+0.28%) 至 13,447.50。

標普 500 指數上漲 13.25 點 (+0.32%) 至 4165.25。

【今日總經數據】美國初請失業金人數、美國生產者物價指數

■ 延伸閱讀推薦：

今年 5 月所得稅，來看財政部圖文教你「特別扣除額」如何幫你節稅！

二、美股盤前關注重點

1. 預測 Disney + 虧損繼續擴大 盤後股價大跌：

迪士尼周三公布 Disney + 訂戶下降，並預估本季（5-7 月）虧損還會擴大，盤後股價應聲大跌 4.8%。財務長麥卡錫周三在法說會上表示，由於轉移行銷成本的關係，串流媒體服務的損失本季將增加 1 億美元。

■ 延伸閱讀推薦：分享「股利 8.5% 抵減稅額」退稅小撇步！

2. 紐約時報上季營收不如預期：

第 1 季不季特定項目後的每股純益降至 19 每分，高於華爾街預估，但營收比去年同期成長 4.3% 至 5 億 6,070 萬美元，略低於分析師預期的 5 億 6,720 萬美元，廣告銷售年減 8.6% 至 1 億 620 萬美元，也不如市場預估。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

推薦延伸閱讀：

1. 股人阿勳的食品股價值投資心得：食品股 VS 金融股該怎麼選？

2. 每日整理投信買超天數、持股增幅►籌碼跟著走

3. 金融股配息終於出爐！殖利率 TOP3 有誰上榜