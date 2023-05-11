〈台股盤前要聞〉半導體雙雄營收兩樣情、十四家金控累計獲利年減4成 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，半導體雙雄台積電、聯發科公告 4 月營收，台積電月增 1.7%，但累計營收轉衰、年減 1.1%，聯發科 4 月營收則月減 34%；14 家金控 4 月獲利出爐，累計賺逾千億元，但年減 4 成，其中 2 家已賺贏去年上半年。以下是今 (11) 日必看重要財經新聞。

半導體雙雄 4 月營收出爐 台積電月增 1.7% 聯發科月減 34%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨 (10) 日公告 4 月營收 1479 億元，較上月微幅成長 1.7%，年減 14.3%；前 4 月累計營收 6565.33 億元，年減 1.1%。閱讀全文...

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 同步公告 4 月營收 283.5 億元，月減 34.01%，年減 46.13%，累計前 4 月營收 1240.01 億元，年減 36.52%；受手機市場需求持續低迷影響，聯發科 4 月營收呈現雙減，再度摜破 300 億元；聯發科也推出最新晶片天璣 9200 + 系列，搶攻旗艦市場。閱讀全文...

14 家金控前 4 月賺逾千億元、年減 4 成 有兩家已賺贏去年上半年

14 家金控 4 月獲利出爐，富邦金 (2881-TW) 奪三冠王，新光金 (2888-TW) 擺脫月月虧損，所以全數金控單月都賺錢；若以累計獲利來看，兆豐金 (2886-TW) 不但是公股之冠，EPS 也是第二家站上 1 元的金控；而國泰金 (2882-TW) 則重回前三名之列；只有新光金雖然單月轉盈，但累計數字還是赤字，為唯一虧損的金控。整體金控前 4 月已經賺超過千億元、達 1115.01 億元，年減 4 成。閱讀全文...

台灣半導體業 Q2 產值恐跌破兆元 今年衰退估超過 12%

據工研院產科國際所統計，台灣半導體產業第一季產值為新台幣 1 兆 84 億元，季減 15.8%，年減 8.2%；工研院產科國際所預估，第二季產值將跌破 1 兆元大關，全年半導體產值預估 4 兆 2496 億元，衰退 12.1%，較 2 月時預估的下滑 5.6% 大幅下修。閱讀全文...

宏碁陳俊聖：Q2 是 PC 轉捩點 今年返校、假期旺季仍可期

宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖昨 (10) 日表示，第一季 PC 市況已觸底，第二季將是產業轉捩點，業績可優於前一季，今年仍可期待返校、假期消費旺季來臨。閱讀全文...

4 月稅收 1314 億元、年減 2.8% 股房相關四稅目全衰退

財政部昨 (10) 日公布 4 月稅收統計，單月稅收 1314 億元、年減 2.8%；累計前 4 月稅收 6185 億元、年增 0.1%，主要稅目中證交稅、土增稅、契稅與房地合一稅皆較去年同期衰退，其中土增稅年減 37.6%，反映房市仍持續低迷。閱讀全文...

中華電坐穩電信三雄獲利雙冠王 前 4 月每股賺 1.67 元

電信三雄 4 月自結全數出爐，中華電 (2412-TW) 持續坐穩電信獲利雙冠王，4 月每股純益 0.43 元、前 4 月每股賺 1.67 元。閱讀全文...

聯電攜手 DESNO 拓展車用市場 IGBT 量產出貨

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 日本子公司 USJC 昨 (10) 日與車用電子供應商日本電裝株式會社 DENSO 共同宣佈，2 家公司合作生產的絕緣閘極雙極性電晶體 (IGBT)，已在 USJC 的 12 吋晶圓廠進入量產。閱讀全文...

華航 Q1 EPS 0.22 元轉盈 獲利回升至 4 個季度高點

華航 (2610-TW) 昨 (10) 日公告 112 年第一季財報，稅後純益 13.06 億元，年減 57.5%，每股純益 (EPS)0.22 元，已較上季轉盈，獲利也回升至 4 個季度來相對高點，華航表示，進入第二季後，4 月客運營收創去年以來單月高點，年增 1086.40%，旅遊市場成長動能強勁。閱讀全文...