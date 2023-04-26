美國房貸利率上周升至月來新高 購屋族未見退卻

最近房價走軟可能有助於購屋族接受更高的房貸利率。雖然上周利率上升，但房貸需求出現反彈。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節調整後指數，上周房貸申請總量較前周增加了 3.7%。

符合資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 6.43% 升至 6.55%；自備 20% 頭款的貸款點數保持在 0.63 不變。

MBA 副首席經濟學家坎恩 (Joel Kan) 指出：「即使即將公布的數據顯示美國經濟放緩，但市場仍預計 Fed 將在下次會議上提高短期利率，這也推高了美國國債殖利率。」「由於殖利率上升，房貸利率連續第二周上升至一個多月以來的最高水平。」

雖然利率較高，但前周大幅下降的房貸申請上周回升了 5%。然而，它們仍較一年前同周低了 28%。

如今的購屋族看到房價下跌，這可能會刺激需求。雖然全美房價仍高於一年前，但一些最昂貴的都會房市現在的價格低於一年前。根據 CoreLogic 的數據，有 7 個州：加州、華盛頓州、蒙大拿州、愛達荷州、內華達州、猶他州和俄勒岡州，加上哥倫比亞特區，2 月房價均低於 2022 年 2 月。

上周的房貸再融資申請較前周增加 2%，較去年同期下降 51%。一年前的 30 年期固定利率房貸平均利率為 5.37%，但 2021 年利率處於 3% 的低位區間，因此絕大多數借款人的利率已經比現在低得多。

本周之初房貸利率略有下降，因為投資人消化了區域銀行財報以及對債務上限的擔憂。

《Mortgage News Daily》營運長格拉漢 (Matthew Graham) 指出：「投資人的確在周二 (25 日) 購買了更多債券，以規避銀行業可能重新陷入更加動盪狀態的風險。」「事實上，追踪地區性銀行的指數跌破了 3 月小型銀行業危機最動盪時期的水平。」